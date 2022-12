Icardi cambia ancora squadra? Un nuovo club ha messo gli occhi sull’ex Inter

L'indiscrezione lanciata in queste ore sul futuro dell'attaccante argentino ora Galatasaray

Mauro Icardi va a giocare in Argentina? Ad azzardare l'ipotesi è TMW, secondo cui l'ex attaccante e capitano dell'Inter sarebbe finito nel mirino del Newell's Old Boys. "Un'idea fortissima", spiegano. Da capire la volontà di Maurito, che in questa stagione sta provando a ritrovarsi al Galatasaray.