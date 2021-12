L’Equipe – Il PSG deve fare cassa: servono 100 mln. Rafinha e Icardi in uscita

Il club francese deve cedere e secondo il quotidiano francese i due ex nerazzurri sono tra i giocatori da vendere

In Francia parlano di PSG e calciomercato. Questa volta non si tratta di straordinarie operazioni in entrata. Stando all'Equipe, il club parigino deve incassare 100 mln dalle cessioni. E sarebbero già noti i nomi destinati alla partenza. In mezzo a questi ci sono quelli di due ex giocatori dell'Inter, Rafinha e pure Icardi.

Il brasiliano sembra destinato al ritorno in Spagna, con la Real Sociedad che sta trattando per prenderlo. Si parla di trattativa in dirittura d'arrivo da diversi giorni. Non rientra nei piani di Pochettino. Per quanto riguarda l'argentino si parlava del suo addio già in estate e, nonostante tutte le smentite della moglie e del suo entourage che parlano della sua permanenza a Parigi almeno fino a giugno, tornano le voci su un suo addio alla capitale francese già a gennaio. Per ora Leonardo non apre al prestito con obbligo di riscatto, la formula alla quale potrebbe interessarsi la Juventus.