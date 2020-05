In Francia – PSG, due anime su Icardi: c’è disaccordo. E c’è un perché

Nei giorni scorsi si è intensificata la trattativa per trattenere Mauro Icardi a Parigi. Il Psg ha fatto arrivare, secondo alcune fonti una prima proposta ai nerazzurri. Si è parlato di 50 mln + 10 di bonus non facilmente raggiungibili. Ma altre indiscrezioni hanno poi smentito l’esistenza di questa prima proposta sottolineando che i parigini chiederanno comunque uno sconto sui 70 mln pattuiti nel momento del prestito. L’Inter potrebbe abbassare le pretese, vista la crisi nata a causa del coronavirus, ma quella proposta non è accettabile.

Intanto in Francia parlano del giocatore argentino e sottolineano che in realtà non si va proprio d’amore e d’accordo al PSG quando si tratta del riscatto di Maurito. Su Foot Mercato si legge che Tuchel e Leonardo non sono sulla stessa lunghezza d’onda per quanto riguarda il mercato estivo. L’allenatore terrebbe volentieri Thiago Silva, invece non fa i salti di gioia per il riscatto del giocatore. Insomma, i media francesi sostengono che Icardi è una priorità per la dirigenza del Paris Saint-Germain ma non per il tecnico. Anche perché, ricordano, i due non sarebbero in ottimi rapporti dopo “le ammonizioni sullo stile di vita dell’attaccante e un suo presunto aumento di peso nella seconda parte della stagione“. Un altro giocatore che Leonardo terrebbe e invece Tuchel no sarebbe l’ex nerazzurro Telles. Vorrebbe un profilo di un calciatore meno votato all’attacco.

(Fonte: Maxi Foot e Foot Mercato)