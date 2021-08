Icardi, all’entourage viene un sospetto. “Juve? Dalla Continassa raccontano che…”

La Juventus e il Psg hanno già mosso le pedine del caso per capire l’eventuale fattibilità di un affare sì complicato, non impossibile

Marco Astori

Le ultime ore di mercato si prospettano essere tutto fuorché tranquille. Perché tanto, se non tutto, è legato al futuro di Kylian Mbappé, oggetto del desiderio del Real Madrid ma che il PSG non sembra voler far partire quest'estate. E questo può scatenare un effetto domino, come spiega Tuttosport: "Se l’ex Monaco non si muove da Parigi, chi glielo dice a Mauro Icardi che anche quest’anno dovrà accontentarsi delle briciole? Dopo le 11 presenze da titolare collezionate in campionato la scorsa stagione, un sospetto all’argentino e al suo entourage sarà venuto. Eppure, dopo essere stato corteggiato in più occasioni dalla Juventus, questa volta l’ex interista non sembrava così propenso a cambiare aria, ma la situazione di Mbappé - tuttora in bilico tra permanenza e cessione - tiene vive tutte le possibilità.

Conclusione logica: se Icardi dovesse rivelarsi come un’occasione, va da sé che la Juve non debba essere esclusa dal giro. Alla Continassa la pensano così: se ci fosse un’opportunità di mercato, i dirigenti sarebbero pronti a valutarla, anche se ora come ora i posti sono pieni, considerando come appartenenti al reparto le seconde punte, gli esterni e i calciatori duttili, pronti a giocare un po’ ovunque lì davanti. Però un’occhiatina a Icardi la danno tutti volentieri, anche perché - per la cronaca - ieri Mbappé ha giocato (e pure segnato una doppietta), mentre Maurito resta ai box per l’infortunio alla spalla che lo terrà fuori per tre settimane e nell’attesa s’interroga eccome sul proprio futuro.

La formula

Se dunque il suo destino dipende da ciò che sarà del compagno di reparto, la Juventus e il Psg hanno già mosso le pedine del caso per capire l’eventuale fattibilità di un affare sì complicato, non impossibile. Al dt Leonardo non basta la proposta di un prestito con diritto di riscatto: la richiesta minima è l’obbligo di acquisizione del cartellino di Icardi da parte della società bianconera. Se la Juve vuole Maurito - è il messaggio recapitato dalla Ville Lumière - deve garantire che lo prenderà. Tra uno-due anni? Va bene, ma il Psg vuole incassare. E la valutazione di Icardi, nell’ottica dell’emiro, sfiora i 50 milioni di euro. È dura, però dalle parti della Continassa si racconta che quei cross sfornati a getto continuo nell’area empolese, soprattutto nel primo tempo di sabato, e mai sfruttati abbiano convinto Allegri, che non direbbe no all’arrivo di un bomber vero, esperto: Icardi ha 28 anni e in un gruppo giovane come quello bianconero avrebbe un ruolo preponderante", si legge.