Icardi rientra al centro sportivo del PSG: “Felice di essere tornato!”

Il Paris Saint-Germain lo ha riscattato dall’Inter e dopo qualche giorno lui e la sua famiglia hanno lasciato Milano, dove hanno trascorso la quarantena, e sono partiti per la Francia. Mauro Icardi oggi è tornato nel centro sportivo del PSG, al Camp de Loges, e sul suo profilo social ha postato la foto del rientro al lavoro. La squadra parigina torna ad allenarsi per partecipare alla Champions. Si giocherà in agosto, ma lui e i suoi compagni sono stati richiamati per iniziare gli allenamenti. La squadra di Tuchel si è allenata al mattino e c’era anche il direttore sportivo Leonardo. Nelle tre foto postate l’attaccante argentino scrive: “Felice di essere tornato” e tagga il club francese.