Di Marzio – Icardi, in chiusura la trattativa PSG-Galatasaray: i dettagli

Nuova avventura in vista per Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter, finito ai margini della rosa al PSG, è pronto a ripartire dalla Turchia. Come riportato da Gianluca Di Marzio, “il Galatasaray sta chiudendo la trattativa con il Paris Saint-Germain per l'arrivo di Mauro Icardi. In mattinata è prevista la sistemazione degli ultimi dettagli tra le due società, prima di chiudere per il trasferimento dell'attaccante argentino in prestito secco”, si legge.