In Francia – Icardi vuole lasciare il PSG a gennaio: penserà ad eventuali offerte

L'attaccante argentino sente di avere poche chance di essere titolare nella squadra di Pochettino e cerca nuove opportunità

In Francia sono convinti che Mauro Icardivoglia lasciare il PSG e sarebbe pronto a farlo già nel mese di gennaio. Le indiscrezioni che arrivano dai siti francesi, specializzati in calciomercato, parlano di un momento no per l'argentino che è partito per ricaricare le batterie e per ricucire il rapporto con la moglie, Wanda Nara. Sta trascorrendo qualche giorno a Dubai, intanto a Parigi si parla del suo addio.