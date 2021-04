In Francia – Il suo futuro? Icardi ha capito. Da quando è stato riscattato…

I giornalisti francesi non sono sicuri che il giocatore resterà al PSG e il motivo è presto detto

Se ne parla in Italia, ma anche in Francia. Il futuro di Icardial PSG è in dubbio. E ne ha parlato anche il giornalista parigino Dominique Séverac che spiega come l'attaccante argentino era stato preso per essere l'erede di Cavani, ma la magia è durata poco. "Dal momento in cui il PSG ha esercitato la sua opzione di acquisto, non ha più fatto gli stessi sforzi come all'inizio. E lì ha capito che avrà molti problemi a giocare in questa squadra dove ci sono Mbappé, Neymar, Di Maria e Kean ". Questo significa che non giocare a Parigi la prossima stagione.