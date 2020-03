Giordano: “Icardi alla Juve? È un grande finalizzatore ma non sa fare una cosa…”

L’ex attaccante di Lazio e Napoli, Bruno Giordano, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per parlare dell’emergenza Coronavirus e di mercato: “Giocatori tornati nei propri paesi? Se c’era questa urgenza e la possibilità di andare a trovare i genitori in difficoltà, perché negarglielo? Non penso che non gli abbiano fatto controlli. Si poteva fare e lo ha fatto. Se non sarà così, si dovranno prendere i giusti provvedimenti, ma non spariamo addosso a chiunque faccia certe cose. Se lo ha fatto, c’erano le condizioni per farlo. Allenamenti? Le società devono trovare una linea comune, altrimenti mandano in difficoltà e nel caos tutti noi. Stipendi? Il calciatore è la parte migliore del calcio. Mi sembra che abbiano capito la grave situazione. A certi livelli la mancanza di uno o due stipendi non va a gravare sulla loro vita. Sono convinto che anche loro si comporteranno di conseguenza“.

“Icardi ideale per la Juve? Non ho un debole per lui, quindi direi di no. Sarebbe un grande finalizzatore, ma una grande squadra ha bisogno di un attaccante che sa giocare anche per la squadra. E lui non lo fa“.