In Francia – PSG ancora forte sul mercato: i prossimi due obiettivi in Italia di Leonardo

In Francia c’è chi è convinto che Leonardo stia intensificando la trattativa che potrebbe portare al PSG Milinkovic-Savic. Dopo la definizione della trattativa per Icardi, ci sono altri due nomi sul taccuino di Leonardo, ds del club della capitale. I media francesi parlano di un altro giocatore della Lazio nel mirino del brasiliano, Marusic, che potrebbe andare a sostituire Meunier. “Ovviamente non è stato ancora raggiunto un accordo – si legge in un articolo di Foot01 – ma i negoziati si starebbero intensificando. Due argomenti sono molto affascinanti in questo momento per il PSG, la fascia destra il centrocampista difensivo. Quindi altre operazioni potrebbero trascinarsi ancora per qualche tempo. Ma queste indiscrezioni sono la dimostrazione che il club francese è ancora molto potente sul mercato“.

(Fonte: foot01)