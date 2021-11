C’è Leonardo dietro la sparizione di Icardi dai social? In Francia dicono che…

Il brasiliano è attentissimo alla condotta dei calciatori del PSG anche fuori dal campo e di recente avrebbe avanzato una richiesta nei loro confronti

Per alcuni la sua sparizione da Instagram è parte di un accordo con la moglie Wanda Nara, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi. Icardi è stato letteralmente denigrato sui social dalla sua procuratrice e mamma delle sue due figlie per un presunto tradimento. La vicenda, dato che lei ne ha parlato sui social ammettendo pubblicamente 'Mi separo', è finita in pasto ai media di tutto il mondo. Il giocatore è stato costretto ad andare a recuperare la sua famiglia partita da Parigi a Milano, poi ha dovuto scusarsi pubblicamente. Infine lei ha rivelato: "Ci stavamo lasciando, Mauro aveva accettato tutte le mie richieste nelle carte del divorzio, ma ho capito che senza di lui non posso stare". La vicenda è rientrata così. Ma ha toccato l'argentino anche da un punto di vista professionale. Tanto che in quei giorni ha chiesto di saltare una gara.

Secondo quanto scrive l'Equipe l'ex Inter ha avuto poi un confronto con Leonardo. Il dirigente del PSG prima lo ha sostenuto nel suo momento difficile ma poi ha chiesto un incontro chiarificatore. I due si sono visti per discutere della vicenda personale dell'attaccante e Leo ha spiegato che il suo dispiacere più grande è stato proprio vedere quella storia data in pasto ai social, ai tifosi, ai giornalisti di gossip. Sempre secondo il giornale francese, il dirigente brasiliano avrebbe così avvertito anche il resto dei calciatori chiedendo loro di non dare loro in pasto certe notizie con i loro post. Leonardo, dicono in Francia, è molto attento all'atteggiamento dei suoi calciatori e spera che il messaggio venga recepito perché si parli del PSG solo a livello sportivo. Forse per questo Icardi ha scelto di allontanarsi, magari per un po', da Instagram.