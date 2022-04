PSG, nuovo stop per Icardi: lesione del quadricipite destro, i tempi di recupero

L'ex attaccante dell'Inter dovrà stare ancora una volta ai box: il club francese fa il punto sulle sue condizioni

Ennesimo stop nella stagione tutt'altro esaltante di Mauro Icardi: l'ex attaccante dell'Inter, come reso noto dal Paris Saint-Germain, è in cura per una lesione del quadricipite destro. I tempi di recupero sono valutati tra le 2 e le 3 settimane. L'argentino sarà così costretto a saltare i prossimi impegni del club parigino.