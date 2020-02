CdS – Icardi, missione fallita. Due episodi lo confermano: “Addirittura considerava l’Inter…”

I tifosi dell’Inter hanno ormai eletto in massa Romelu Lukaku come loro nuovo leader. L’attaccante belga è riuscito in ciò che Icardi non ha mai saputo fare: conquistare tutto il popolo nerazzurro. Anche perché, come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante argentino ha sempre considerato il club come ‘qualcosa di suo’, quasi come una proprietà personale. Scrive il quotidiano:

“Insomma, ce n’è abbastanza per autoincoronarsi. Icardi non lo aveva mai fatto, ma nella sostanza considerava l’Inter come qualcosa di suo. Ed è il motivo per cui ha reagito chiamandosi fuori nel momento in cui, un anno fa (era il 13 febbraio) gli è stata tolta la fascia da capitano. Ma anche perché fino all’ultimi giorno del mercato estivo ha provato a fare le barricate per non andare via. Per il club ma anche per il popolo nerazzurro, dopo i fatti della scorsa stagione, era già un capitolo chiuso. Ma serviva un successore. E difficilmente avrebbe potuto esserci una scelta migliore rispetto a Lukaku. Come Maurito, all’inizio, aveva i suoi estimatori, ma anche chi non era convinto dei suoi mezzi e delle qualità. Beh, se per l’argentino è sempre rimasto uno zoccolo duro di contrari, ora gli anti-Lukaku vanno cercati con il lanternino. E non è detto che se ne trovino ancora…“.

(Fonte: Corriere dello Sport)