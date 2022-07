CorSera / Monza-Icardi, il piano di Galliani: la formula. Per Wanda un ruolo in tv

Il club brianzolo vuole riportare in Italia l'ex attaccante e capitano dell'Inter: c'è già la strategia per ottenere l'ok

Mauro Icardi può tornare in Italia. Dopo tre stagioni al PSG, l'ex attaccante e capitano dell'Inter può fare rientro in Serie A: l'argentino è il sogno di mercato del neopromosso Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani .

"Quando tre estati fa Mauro Icardi, da capitano spogliato della fascia e ripudiato da Spalletti, approdò in prestito al Psg un ruolo cruciale nella trattativa lo ebbe Adriano Galliani. Scelto dall’intermediario Giuffrida e da Wanda Nara come interlocutore ombra per tenere le relazioni diplomatiche con Leonardo, plenipotenziario dei francesi".