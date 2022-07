Icardi-Monza, non solo un sogno. Galliani ci crede, ma serve l’aiuto del Psg

Il Monza si sta muovendo in modo importante sul mercato. E starebbe pensando anche a riportare Mauro Icardi in Italia. Un'idea, un sogno che non sembra così irrealizzabile.

"Innanzitutto Icardi e il Psg devono confrontarsi e chiarirsi. Al momento dalla parte del giocatore non è arrivato un segnale netto di volersi separare dalla proprietà parigina. E questo sarebbe un passaggio fondamentale per il Monza - ieri ha ufficializzato l’acquisto di Sensi - che poi potrebbe andare a Parigi e iniziare una trattativa. Perché al momento si registra solo il contatto tra Galliani e Wanda Nara, moglie e agente dell’argentino. Un colloquio interlocutorio durante il quale possono anche aver parlato dell’idea di vederlo con la maglia biancorossa, ma che comunque lì si ferma. Icardi guadagna circa 10 milioni all’anno al Psg e anche se il Decreto crescita favorisce i brianzoli per riportarlo in Italia, non bisogna esagerare con le idee e confrontarsi con la realtà dei numeri. Quindi servirà che il Psg venga incontro e contribuisca a parte del salario di un accordo che scade nel 2024 e dal quale è difficile uscirne prima, per questo il Monza potrebbe avere Maurito solo in prestito, magari oneroso", spiega La Gazzetta dello Sport.