Icardi, solo Psg: “Il mio obiettivo è vincere ancora titoli con questo club”

Le parole dell'argentino: "Mi sento molto bene. Dopo un anno molto difficile con gli infortuni, sono riuscito a fare una preparazione completa"

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del Psg, Mauro Icardi, centravanti argentino, ha parlato così degli obiettivi personali e di squadra per la prossima stagione: "La cosa più importante in questa preparazione era lavorare sulla parte fisica per iniziare la stagione nel migliore dei modi. Io per esempio mi sento molto bene. Dopo un anno molto difficile con gli infortuni, sono riuscito a fare una preparazione completa e mi sento molto bene fisicamente. Il mio obiettivo ora è continuare a vincere titoli con il Paris Saint-Germain".