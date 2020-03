Match da non sbagliare per il PSG che sfida il Borussia Dortmund con l’obiettivo di approdare ai quarti di finale. Per farlo i parigini dovranno vincere il match con un gol di scarto che dovrano diventare due nel caso in cui i gialloneri dovessero segnarne più di uno. Per il match del Parco dei Principi, Tuchel punta su Di Maria, Sarabia e Neymar mentre Mbappé (influenzato ma non positivo al coronavirus) e Icardi siederanno in panchina.