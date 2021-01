PSG, Icardi: “Felice di esser tornato a giocare e di aver segnato in finale. Quando posso…”

Dopo la vittoria della Supercoppa di Francia Icardi ha parlato ai microfoni dei giornalisti: «Sono molto felice di tornare a giocare dopo diversi mesi nei quali ero stato fermo a causa di un infortunio. Sono tornato con un gol e un assist. È sempre importante vincere una finale. Sono contento per il gol e per la vittoria del PSG. Per me è importante segnare ed aiutare la squadra a vincere, il mio lavoro in fondo è questo. Quando ho la possibilità di dare il mio contributo alla squadra lo faccio. Meglio ancora se è in una finale. Il trofeo del migliore in campo? Me lo porto a casa», ha detto.

