Icardi ringrazia per gli auguri. A nessuno sfugge un dettaglio: la torta ‘richiama’… l’Inter

Con alcuni post pubblicati sul proprio profilo Instagram, Mauro Icardi, 27 anni compiuti lo scorso 19 febbraio, ha voluto ringraziare tutti i tifosi per gli auguri ricevuti. Gli stessi tifosi, per lo più nerazzurri, non si sono però fatti sfuggire un particolare alquanto interessante riguardante la torta con cui l’attaccante del Paris Saint-Germain, di proprietà dell’Inter, ha festeggiato. In tanti, infatti, hanno notato che i colori del dolce tendono al nerazzurro. Probabilmente un caso. Oppure no, dato che si tratta della seconda coincidenza nel giro di poche ore.

I tifosi si sono divisi, come al solito in questi ultimi mesi: chi vorrebbe rivedere a Milano l’argentino e chi, alla luce di quanto accaduto dal 13 febbraio 2019 in poi, lo considera ormai un capitolo chiuso. Che Icardi stia lanciando dei messaggi all’Inter?