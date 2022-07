L’Equipe – Icardi in prestito al Monza: operazione possibile, apertura del PSG

L'attaccante argentino non rientra nei piani dei parigini, ma non ha ancora deciso che fare: il club brianzolo ci crede

Mauro Icardi di nuovo in Italia, questa volta con la maglia del Monza? Una possibilità da non scartare, secondo L'Equipe: il Paris Saint-Germain deve sfoltire la rosa e, anche se preferirebbe cedere a titolo definitivo, non si opporrebbe a una soluzione in prestito se servisse a facilitare il piano di uscite. Il Monza spera di ingaggiare l'attaccante argentino a fine mercato, con parte dell'ingaggio pagaro dai parigini.