PSG, Icardi minaccia addio e ‘ricatta’ Wanda: “Contratto? C’è la firma di lei. Se non torna…”

Il rapporto tra Mauro Icardi e Wanda Nara sembra del tutto compromesso. Le storie della showgirl argentina non lasciano certo presagire una riappacificazione, e le ultime notizie provenienti dall'Argentina e riportate in Francia da RMC Sport confermano questa ipotesi. Secondo le indiscrezioni, infatti, Icardi avrebbe addirittura minacciato di rompere il contratto con il Paris Saint-Germain se Wanda dovesse decidere di non tornare con lui. Quello di Maurito sarebbe un vero e proprio ricatto.