“Ti stai comportando come Icardi?” Risposta durissima del Pocho Lavezzi sui social

In Argentina è ormai diventato quasi un modo di dire. Se si parla di un ragazzo che “ruba” la ragazza ad un suo amico la citazione corre veloce a Mauro Icardi e al triangolo con Wanda Nara e Maxi Lopez. Ne ha dovuto rispondere anche Ezequiel Lavezzi sui social dopo che si era diffusa la voce che avesse soffiato la sua nuova fiamma, Natalia Borges, ad un amico. Un follower lo ha accusato di essersi comportato come Icardi e il Pocho ha ribattuto seccamente così: “No amico, ma lasciali parlare, né gli amici né la vita sono scelti da altri, sono ancora un amico dei miei amici”. Risposta dura dell’ex giocatore del Napoli. Le voci relative alla sua vita personale erano state confermate dalla sua ex fidanzata, Yanina Screpante.