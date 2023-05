Icardi: “Ritorno in Argentina? Mai parlato con nessuno, solo bugie. Con Wanda…”

Attraverso il suo profilo Instagram, Mauro Icardi ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi follower. L'ex attaccante dell'Inter ha voluto allontanare le voci di un suo ritorno in Argentina. "Mauro, è vero che vieni in Argentina per giocare in un club? Rispondi, vogliamo sapere", gli ha chiesto un utente. "Non ho parlato con nessuno! Sono bugie". Un'altra domanda riguardava la relazione con Wanda Nara. I due si sono separati? "L'unica verità è che mi ha chiesto i biglietti (per la Turchia?) e io le ho detto di NO, quindi siamo separati. Mi sto annoiando perché dice sempre che siamo separati", ha detto il giocatore.

Poi una follower è andato dritto al punto e ha chiesto: "Perché non smetti di soffrire e mi sposi, Mauro? Davvero non ti capisco". "Primo perché non soffro e rido di tante invenzioni. Secondo perché sono sposato da 10 anni", ha spiegato per smentire la separazione dalla moglie. "Se la ami davvero, lascia che sua felice, perché penso che non voglia lasciarsi andare per te", altra domanda. "Quando presumibilmente ci siamo separati nel gennaio 2023, non sono andato alla tv italiana a dire che stavamo insieme, mi sembra che ti piaccia il pettegolezzo e questo piace a tante persone. Perché non ho mai detto di separarmi e non ho mai detto di tornare con nessuno".