Galatasaray, dove è finito Mauro Icardi? Il giocatore è “scappato” in Argentina per…

Telenovela senza fine: l'ex giocatore dell'Inter si trova in Argentina nonostante gli impegni della sua nuova squadra in Turchia

Non sembra avere fine la telenovela tra Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara, che lo ha lasciato da poco e in via definitiva. L'ex giocatore dell'Inter ha da poco iniziato un nuovo capitolo calcistico in Turchia, in prestito al Galatasaray.

Anche se l'inizio non è dei migliori. Come accaduto anche al Psg un anno fa, Icardi ha messo al primo posto le vicende sentimentali e private rinunciando di fatto alla sua carriera. Per l'ultima partita del Galatasaray Icardi non risulta né convocato, né infortunato, né fuori rosa per motivi disciplinari. E allora dove è finito, Maurito? Il giocatore ha lasciato la squadra per... (leggi qui)