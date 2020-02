In Francia – Icardi verso una grande sorpresa contro il Borussia? Per Tuchel…

In Francia parlano di Mauro Icardi come di una grande preoccupazione. Il giocatore argentino aveva iniziato bene la sua stagione al PSG, ma nelle ultime sei partite ha segnato solo un gol. Di lui Da Fonseca, opinionista per Be In Sport, ha detto: «Non è un contropiedista, con lui devi costruire».

Si riferisce al fatto che molto probabilmente non giocherà nella gara di andata degli ottavi di Champions League tra il club parigino e il Borussia Dortmund. Al suo posto dovrebbe giocare Sarabia. E si parla quindi una “enorme sorpresa” per il giocatore e ci si riferisce alla panchina contro i tedeschi.

Le condizioni di forma del giocatore argentino non danno a Tuchel le garanzie che vorrebbe. Il giocatore in prestito dall’Inter era addirittura rimasto in panchina mercoledì contro il Dijon nei quarti di finale della Coupe de France.

(Fonte: Foot-Sur 7)