Terremoto in Turchia, la promessa di Icardi ad un ragazzo salvato dalle macerie

Il terremoto che si è abbattuto sulla Turchia ha lasciato attonito il mondo, oltre 8mila morti e tantissimi feriti recuperati tra le macerie per miracolo. Il mondo del calcio si è attivato per dare una mano tra beni da distribuire e luoghi da ripulire e sistemare. Ad Icardiè arrivata la richiesta di un medico che ha salvato un ragazzino suo fans. "Kadir è uno dei nostri bambini miracolati che è stato tirato fuori dalle macerie dopo 87 ore, ed è del Galatasaray. Il dottor Ahmet Şahin e il mio collega l'hanno visitato ed è in ottime condizioni. Era un tifoso di Icardi e voleva la sua maglia autografata”, ha scritto.