Icardi, Wanda Nara non è più il suo agente. Ritorno in Italia? Si riapre uno spiraglio

Il Psg lo ha messo nella lista dei cedibili e intanto dall'Argentina dicono che Wanda Nara non sarebbe la sua agente

Mauro Icardi è sempre più un corpo estraneo al Psg. L'attaccante è reduce da una stagione da dimenticare tra panchine, infortuni e problemi fuori dal campo. Come riportano in Argentina, c'è un'altra novità, ovvero che Wanda Nara non sarebbe la sua agente. Ecco perché le voci di un addio e un possibile ritorno in Italia sono sempre più insistenti. "A Parigi, neppure Wanda è mai riuscita ad ambientarsi. Per tutti, però, Wanda era la manager di Icardi che appunto decise di dare una svolta alla carriera del marito rompendo con il club nerazzurro e aprendo la trattativa con il Psg. Certo, alla firma del contratto di prestito annuale, con clausola di riscatto, c'era pure Gabriele Giuffrida, presentato però come semplice intermediario", sottolinea la Gazzetta dello Sport.