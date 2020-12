Inter-Gomez, l’idea di Zhang. Attacco, un nome caldo. GdS: “Conte lo voleva già, figuriamoci ora…”

Non c’è solo il centrocampo tra le priorità dell’Inter in vista del mercato di gennaio. L’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio continuano la ricerca del quarto attaccante e il nome caldo resta sempre quello di Gervinho del Parma. “Conte lo avrebbe voluto già in estate, figuriamoci ora… Ma bisogna fare i conti con le esigenze della società emiliana, in piena lotta per la salvezza. Con chi lo potrebbe sostituire? Di sicuro dall’Inter non sono all’orizzonte proposte tecnicamente interessanti per la squadra di Liverani” scrive La Gazzetta dello Sport.

Mentre Pinamonti studia la situazione a lui più congeniale, a Bergamo secondo la Rosea il caso Papu Gomez è tutt’altro che risolto. “I Percassi lo valutano 10 milioni di euro e a quelle cifre il management del presidente Steven Zhang non è certamente interessato. Ma questa è una vicenda particolare, probabilmente con tempi lunghi. E l’opzione interista (sullo sfondo) non va trascurata“.