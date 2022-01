Idris: “Dybala all’Inter sarebbe grave. Da quello che mi arriva da Torino…”

Idris, volto storico di Quelli che il calcio, commenta il possibile addio dell'argentino

"Lui all'Inter? Sarebbe molto grave. Lo farà per vendicarsi, per dimostrare che è un giocatore completo. Con la pandemia tanti club stanno cercando di ridimensionare il tetto ingaggi. Non faccio parte della società, ma da quello che mi arriva da Torino capisco che non è più un giocatore gradito. Le sue pretese economiche sono esose, la società non ha soldi in questo momento. Ne hanno spesi troppi per Cristiano Ronaldo. La pandemia ha ridimensionato molto le entrate del club".