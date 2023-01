Ielpo: “Investimento su Lukaku sbagliato. L’Inter vende giocatori per pagare stipendi”

Ai microfoni di TMW Radio, Mario Ielpo, allenatore ed ex calciatore, ha commentato vari temi anche in ottica Inter

I centravanti di Milan e Inter, Origi e Lukaku, non stanno andando bene, che ne pensa?

“È evidente che entrambi non stanno facendo bene. Il mercato sta aiutando poco le milanesi. Lukaku e Origi stanno facendo poco ma possiamo dire che se questo si poteva aspettare magari per quello rossonero era impensabile per il nerazzurro. Era più imprevedibile la questione Lukaku".