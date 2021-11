Ielpo: “Milan da scudetto? Mezza squadra out, vorrei vedere le altre con questi assenti”

L'ex portiere del Milan è intervenuto a Tutti Convocati per parlare della sconfitta casalinga del Milan contro il Sassuolo

"Le due sconfitte in campionato sono gemelle, perché il Milan perde per leggerezze nei disimpegni e disattenzioni difensive. L'assenza di Tomori ha avuto un peso, così come quella di Rebic e di Calabria. Quando si fa turnover bisogna tenere conto anche delle assenze che già ci sono, devi stare attento a non togliere troppi elementi, altrimenti il livello della squadra scende troppo. "Sbagliato dire Milan da Scudetto? Ha mezza squadra infortunata, è chiaro che le valutazioni si dovrebbero fare con tutti gli effettivi disponibili. Vorrei vedere le altre squadre con gli assenti che hanno avuto i rossoneri. Ibra? Mostra di soffrire le squadre con la difesa alta che lo mettono in fuorigioco, perchè non può fare il solito lavoro di sponda. Non dovrebbe essere cercato lui direttamente, ma quelli che si inseriscono da dietro"