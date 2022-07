Ielpo: “Inter, Onana alla lunga sarà il titolare. Handanovic all’inizio titolare perché…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Ielpo, ex portiere, ha parlato così della titolarità di Handanovic

“Mi sembra una strategia per non bruciare Handanovic qualora Onana non si dovesse rivelare all’altezza. Credo però che alla lunga sarà Onana ad essere il titolare dell’Inter”.