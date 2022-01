Iervolino: “Altri 8 acquisti? Anche molti di più, Sabatini sta facendo un grande lavoro”

Dai microfoni di Radio Marte il nuovo presidente e proprietario della Salernitana, annuncia una vera e propria 'rivoluzione' della rosa

"Se è vero che dopo Sepe ci saranno altri otto acquisti? Secondo me anche molti di più, Sabatini sta facendo un grande lavoro e io asseconderò la sua visione aggressiva ma prudente. Non è uno che sperpera ma che sa investire. A lui ho detto il primo giorno che è un plenipotenziario, tireremo le somme a fine campionato e ci auguriamo il meglio". Dai microfoni di Radio Marte il nuovo presidente, e proprietario, della Salernitana Danilo Iervolino annuncia una vera e propria 'rivoluzione' della rosa del club campano nonostante alla fine del mercato invernale manchino solo dieci giorni.

Ma è vero che a Salerno potrebbe arrivare Diego Costa, ex bomber di Atletico Madrid e Chelsea e attualmente svincolato? "Dobbiamo parlarne con Sabatini, lui sta cercando di imbastire la squadra con una strategia netta -risponde Iervolino -, ovvero una squadra mista tra giocatori di esperienza e giovanissimi. Vedremo nelle prossime ore, fortunatamente abbiamo ancora qualche giorno. Sicuramente arriveranno rinforzi di grande qualità. Per domenica penso che non ci saranno volti nuovi, dopo la pausa del campionato certamente".