Pres Salernitana: “Con la Juve faremo la nostra partita. Scudetto? Spero nel Napoli”

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato a Radio Marte anche del match contro la Juventus in programma domenica

"Il mondo del calcio è affascinante e di grande prospettive. Come tutte le cose può essere migliorato, mi auguro che l'industria del calcio possa sposare di più l'aspetto digitale e per cercare di coinvolgere le nuove generazioni. C'è tanto da fare, però l'industria del calcio italiana ha spalle solide e robuste. Casini presidente di Lega? Ha presentato il suo progetto e noi l'abbiamo votato, è un grande giurista e risponde pienamente all'identikit di persona capace di mettere assieme gli interessi di tutti, con una giusta politica di coesione".

"Juventus? Una corazzata, ha vinto 9 scudetti di fila, squadra formidabile e con eccellenze calcistiche ma il pallone è rotondo. La squadra è in forma, i giocatori hanno consapevolezza, la squadra sta crescendo, ci arriviamo bene. Faremo la nostra partita. Juventus può traumatizzata o arrabbiata dopo la Champions? Squadra che si rigenera in una maniera unica. Mai sottovalutare una squadra così. Non ci aspettiamo una squadra affranta o che faccia una partita blanda. Sono sicuro che vorranno fare risultato. Si stanno giocando il campionato nonché un piazzamento in Champions League".