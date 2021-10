L’Ifab promuove le cinque sostituzioni: “Suggeriamo di renderle permanenti”

La commissione tecnica dell'Ifab (Fap-Tap) starebbe spingendo affinché la regola dei cinque cambi diventi permanente

"Quella delle cinque sostituzioni potrebbe presto diventare una regola permanente nel calcio. È quanto emerge dalla riunione virtuale della commissione tecnica dell’Ifab (Fap-Tap), che di fatto «suggerisce» agli organi competenti di pensare ad adottare i cinque cambi in tre finestre per sempre dal 2022-23". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito ad una regola che potrebbe diventare anche definitiva. Non tutte le Federazioni, però, hanno deciso di mantenere i cinque cambi perché la Premier, ad esempio, è tornata alla tre tradizionali.