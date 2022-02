Il Pagante: “Inter-Milan finisce 1-1. Speriamo che Barella diventi capitano”

Tuttosport ha intervistato il gruppo di cantanti in vista della stracittadina tra Inter e Milan in programma sabato

-2 all'attesissimo derby di Milano che vedrà contrapposte ovviamente Inter e Milan. Per l'occasione Tuttosport ha intervistato Il Pagante, gruppo musicale composto da tre cantanti, con Federica tifosa rossonera e Eddy e Roberta nerazzurri. Si legge: "«Lautaro può essere decisivo, anche per farsi perdonare del rigore fallito all’andata - ha detto Roberta -, mentre Dzeko è abituato a giocare queste partite». Dall’argentino e da Barella si aspetta grandi cose anche Eddy: «Mio padre mi portava a San Siro già da piccolo, e negli anni il sentimento non è mai cambiato.

Barella si è calato a 360° nella dimensione, speriamo possa diventare capitano. Una vittoria sarebbe importante per la classifica, ma senza convincersi di avercela già fatta per lo scudetto e rischiare poi di scivolare contro squadre più deboli. Nel Milan temo Kessié e Leao». L’attaccante portoghese è il preferito dalla rossonera Federica: «Ho un debole per lui. Con la velocità e i suoi dribbling riuscirà a creare pericoli alla difesa interista». Opinioni diverse sui singoli ma pronostico condiviso per il team de Il Pagante: «Finirà 1-1»".