Il Giornale – Inter-Napoli, la sfida dei rimpianti. Ancora out Lautaro Martinez

Non è proprio la partita che si poteva immaginare all’inizio della stagione. Allora questa sfida sarebbe potuta essere uno scontro al vertice tra il Napoli di Ancelotti e la squadra di Conte. Invece ora, per entrambi, non restano che le coppe. Il Giornale parte da questa riflessione per dire che poi invece è cambiato tutto: la panchina dei partenopei, la situazione del lockdown e non restano che le sfide con Getafe e Barcellona e la sfida tra Napoli e Inter sarà una prova generale per quelle partite. Alla fine dei conti ai nerazzurri sono risultate fatali le sconfitte contro la Juve e la Lazio, quelle del pre stop per Covid e quella contro i bianconeri era stata la sfida delle polemiche per come la Lega aveva deciso di farla giocare dopo aver rinviato quella precedente con la Samp.

nell’Inter “Stasera va in scena la sfida dei rimpianti: Lautaro , il cui rendimento – complice la corte del Barcellona – è calato vistosamente (due gol nelle ultime 12) dovrebbe lasciare ancora la maglia da titolare a Sanchez (a un passo l’accordo con lo United per la conferma); nel Napoli ampio turnover obbligato“, conclude il quotidiano.

(Fonte: Il Giornale, 28-7-2020)