Iliev: “Inter, pronto per questa sfida. Voglio giocare ad alti livelli. Offerta dell’Ajax, ma…”

Come ha confermato ai nostri microfoni il suo agente, Nikola Iliev ha parlato ai microfoni del portale bulgaro DSport.bg del suo trasferimento all’Inter: “Sarò un calciatore nerazzurro dalla prossima estate. Non ho ancora firmato un contratto: i dirigenti italiano sarebbero dovuti venire qui per concludere l’accordo, ma ciò non è stato possibile a causa del Coronavirus e della quarantena. Ora dobbiamo aspettare. Quando tutto questo sarà superato, verranno a concludere l’affare con la proprietà del Botev Plovdiv“.

Iliev ha poi aggiunto: “Sono pronto per questa sfida. Voglio giocare ad alti livelli. Non ho ancora iniziato a studiare l’italiano, ma sto migliorando l’inglese poiché è parlato in tutti i paesi. Ho ricevuto un’offerta dell’Ajax ma ho preferito andare all’Inter“.