EDICOLA / CdS: Vi eravate illusi. Il Napoli è tornato. Cade l’Inter, il Milan la raggiunge

La prima pagina del Corriere dello Sport commenta il turno infrasettimanale di Serie A: sconfitta per Inzaghi contro il Sassuolo

"Vi eravate illusi". La prima pagina del Corriere dello Sport racconta il turno infrasettimanale di Serie A con questo titolo e la gigantografia di Osimhen. "Cade l'Inter - si legge ancora - il Milan la raggiunge, Garcia esalta il Maradona. Osimhen incanta: il Napoli è tornato. Udinese travolta 4-1, rigore di Zielinski poi Victor segna ma non esulta. Kvara si scatena: due pali e un gol. Chiude Simeone. A Inzaghi non basta Dumfries, il Sassuolo la ribalta e vince due a uno con Bejrami e Berardi. Pioli risale in vetta, Cagliari ko: 3-1".