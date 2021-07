Sconcerti: “Immobile miglior attaccante italiano degli ultimi 30 anni. Non è lui il problema”

Ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha fatto il punto sul momento in casa Italia alla vigilia della sfida contro la Spagna

"E' un finto problema. Il problema non è Immobile. E' sette anni che gioca in Nazionale, ha vinto tre volte la classifica cannonieri, è il miglior attaccante italiano negli ultimi trent'anni, se vediamo i numeri. La media di Immobile crolla in Nazionale rispetto ai suoi predecessori. Questo vuol dire che o Immobile non ha una dimensione internazionale, come Pulici, o che il gioco della Nazionale non si adatta a lui, e io credo sia questo".