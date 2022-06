Immobile: “Capocannoniere? Non ci penso ma è bello. Quando smetterò, probabilmente…”

"Una soddisfazione enorme, devo dire che quando mi è arrivata l'e-mail non ci volevo credere. Mi è stata fatta una telefonata e mi sono emozionato. Per me e la mia famiglia è motivo di grande soddisfazione". Sono le parole di Ciro Immobile, centravanti della Lazio, dopo aver ritirato a Venezia il "Leone d'oro", premio ricevuto per meriti sportivi, all'interno del Gran Premio internazionale di Venezia.