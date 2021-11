Immobile: “Ok critiche, non accetto cattiveria. Sembrava non fossi nei 26 dell’Europeo”

Così Ciro Immobile oggi dal ritiro di Coverciano dove insieme ai compagni sta preparando la gara con la Svizzera venerdì a Roma

(ANSA) - FIRENZE, 09 NOV - "Quando indossi questa maglia le critiche fanno parte del gioco, ma mi dispiace a volte non avere avuto lo stesso trattamento degli altri, sembrava io non facessi dei 26 che hanno vinto l'Europeo e questa è una cattiveria gratuita".

Così Ciro Immobile oggi dal ritiro di Coverciano dove insieme ai compagni sta preparando la gara con la Svizzera venerdì a Roma, decisiva per le qualificazioni mondiali, cui seguirà la trasferta di lunedì con l'Irlanda del Nord. "So che i numeri che ho con la Lazio non sono gli stessi che ho in Nazionale ma certi paragoni non si possono fare" (ANSA).