Immobile: “La Lazio a sprazzi è la migliore squadra in Italia per gioco espresso, però…”

Nonostante la vittoria contro il Parma, è amareggiato Ciro Immobile per un posto Champions sempre più lontano per la Lazio

"Tecnicamente la squadra fa delle cose incredibile, forse a sprazzi è la migliore squadra in Italia per gioco espresso e qualità tecnica. Però se non ci abbini le qualità mentali fai fatica, sei sempre lì a lottare per la sesta o settima posizione e non va bene. Una società come la Lazio tutti gli anni deve lottare per la Champions. Per poter fare lo step e poter stare con le grandi bisogna prima di tutto concentrarsi mentalmente".