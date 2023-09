Immobile: “Convocazione Italia? Posso dare ancora tanto. Non vedo l’ora”

«Cosa posso dare ancora alla Nazionale e se mi aspettavo la convocazione di Spalletti? Sì, me l'aspettavo, deve essere sincero. So di poter dare ancora tanto e fino a che mi chiamerà potrà contare su di me e porterò sempre lo stesso entusiasmo. Ora porto anche la mia esperienza, sono uno dei più vecchi tra i convocati. Da un lato è positivo e dall'altro no. Sono partito bene, fisicamente sono partito bene. Sentivo la gamba che funzionava anche stasera. Posso dare ancora tanto se la Nazionale ha bisogno. Io vedo un ciclo importante, la squadra è forte, non ho ancora parlato con Spalletti. Non vedo l'ora di cominciare questo nuovo percorso. Ci tengo tanto anche se sarà l'ultimo europeo magari, voglio farlo in maniera perfetta, so di dare tanto. Il gruppo è buono e può fare cose importanti», ha detto l'attaccante italiano.