Lazio, Immobile salta la Juventus: non è tra i convocati di Sarri

Sono arrivate le decisioni ufficiali di Sarri per Lazio-Juventus di oggi: Ciro Immobile non recupera per il match

Alessandro Cosattini

Sono usciti i convocati della Lazio per la Juve e l’attesa era tutta per Ciro Immobile. Alla fine l’attaccante non è stato convocato, sarà assente. L'infortunio muscolare al polpaccio non è superato ancora. Questo l'elenco completo: Acerbi, Adamonis, Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Escalante, Felipe Anderson, Hysaj, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Luiz Felipe, Milinkovic, Moro, Muriqi, Patric, Pedro, Radu, Reina, Romero, Strakosha, Vavro, Zaccagni.