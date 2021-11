Lazio, nuovi esami per Immobile. A rischio la sfida contro la Juve

Ciro Immobile ha svolto presso la clinica Paideia i controlli clinici al polpaccio per capire l'entità dell'infortunio

Esami che ripetono i controlli effettuati martedì scorso in nazionale, e serviranno a capire di quanto tempo avrà bisogno l'attaccante per tornare a disposizione di Maurizio Sarri.

Alle porte ci sono, per i biancocelesti, due appuntamenti fondamentali in campionato, contro la Juventus sabato prossimo all'Olimpico e poi contro il Napoli al Maradona, con tanto di maglia speciale della squadra di casa con il volto di Diego. L'intenzione di Immobile sembra quella di tentare di recuperare da una sospetta lesione di basso grado, e per questo in mezzo alla prossima settimana tenterà un nuovo controllo per capire se potrà forzare il rientro già contro i bianconeri.