Impallomeni: “Allegri si gioca tutto, con Lukaku fa all-in”

"La condizione fisica lo scorso anno è stato fondamentale per il Napoli, è stato arrembante per molto tempo. La mia perplessità è legata all'aspetto fisico. Il Napoli con Garcia reggerà certi ritmi? Spalletti ha saputo gestire sempre al meglio e ha avuto pochissimi infortuni. Non sarà semplice per Garcia gestire allo stesso modo questi aspetti".

E le altre? A partire dalla Juventus?

"Allegri si gioca tutto, ne è consapevole. Credo che ami il brivido e questa di Lukaku credo sia una mossa sua, fortemente voluta. E' l'ennesima carta che si gioca, se la vuole giocare come vuole lui. E' un all-in la carta Lukaku. Su Vlahovic c'è un grande punto interrogativo che è la pubalgia. Non è un pnto interrogativo così grosso come quello di Pogba, ma c'è, anche se l'ho visto sereno in gruppo. Io terrei Vlahovic ma capisco Allegri, è una sfida contro tutto e tutti. Non lo dirà mai Allegri, ma giocherà per vincere lo Scudetto. E se vincerà, sarà lui a togliere poi il disturbo dopo le critiche. Allegri ha una montagna da scalare, eliminare gli sbadigli dello scorso anno relativi al gioco. Se ci farà vedere una Juve brillante siamo tutti a toglierci il cappello davanti a lui. Credo sia una sfida che deve porsi per questa stagione".