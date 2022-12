Impallomeni: “Mi aspetto molto da Lukaku. Mourinho-Spalletti? José è…”

Le parole dell'ex calciatore: "Mi aspetto molto da Jovic, da Zaniolo, Di Maria, Lukaku e De Ketelaere. E dal Napoli non forse qualcosa in più da Simeone"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così del confronto tra José Mourinho e Luciano Spalletti: "Sono classifiche che lasciano il tempo che trovano. Mou è Special One, parla la sua carriera. Il trofeo conquistato credo lo abbia ancora andare avanti. E' un personaggio internazionale, Spalletti merita uno studio particolare perché quello fatto vedere fino ad adesso è stata la vera novità internazionale e merita un'attenzione così particolare. Spalletti ha avuto il merito di dare una sverniciata al Napoli in tutti i sensi, ma va anche dato merito al lavoro di Mourinho, che ha vinto in una piazza dove non si vinceva da tanti anni".