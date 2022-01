Impallomeni: “Atalanta-Inter partita intensa. Inzaghi deve stare attento perché…”

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore ha parlato del pareggio dell'Inter in casa dell'Atalanta

"Un punto che va bene a entrambe. E' stata una bella partita, non si può parlare di due punti persi. E' una occasione persa per le tante assenze che aveva l'Atalanta ma non si può vincere sempre. L'Inter non è fuggita perché Inzaghi nelle ultime due partite ha segnato solo su rigore. E non è un caso. L'Inter è al meglio, Milan e Napoli no e nonostante tutto l'Inter non è fuggita. Quindi per questo deve preoccuparsi Inzaghi. Ieri si è mangiata diverse occasioni l'Inter. Devi stare attento quando gira così. Spreca troppo, se non fai gol poi arriva il nervosismo. L'Inter è fortissima, ma deve fare attenzione. Il Milan lo scorso anno ha fatto esperienza, non crollerà come successo un anno fa. Il Napoli è stato decimato ma è ancora lì".