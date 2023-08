Impallomeni: “Ho visto bene l’Inter. Sono curioso di capire come Inzaghi…”

Che temi ti hanno colpito in questo weekend?

“L’esordio di De Ketelaere, questo misterioso ragazzo che al Milan non si è visto, ma alla prima con l’Atalanta ha segnato subito. Poi attaccanti al potere, con le doppiette di Osimhen, Lautaro e Belotti. In più c’è da sottolineare la doppia prodezza di Candreva, che quando vede la Roma si accende. Da non dimenticare una Juventus che sembra cambiata, con Chiesa molto propositivo in campo e nelle dichiarazioni. Infine la Lazio che gestisce, non chiude il risultato e cade nell’autolesionismo puro”.